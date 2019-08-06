شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تخف بسرعة.. 5 نصائح لعلاج التسمم الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التسمم الغذائي من المشاكل الصحية الشائعة التى تحدث نتيجة تناول طعام ملوث، ومن أبرز أعراضه ألم البطن والقئ والغثيان والإسهال، وعادة ما تبدأ الأعراض خلال يوم إلى يومين بعد تناول الطعام الملوث، فى هذا التقرير نقدم مجموعة من النصائح التى تساعدك على علاج التسمم الغذائى سريعاً، وفقاً لموقع doctor.



التسمم الغذائى

نصائح لعلاج التسمم الغذائي

إذا وجدت نفسك مصاباً بالتسمم الغذائي، فاتبع هذه النصائح للتعافي في أسرع وقت ممكن:

الراحة

الحصول على قسط كبير من الراحة سيساعدك ذلك على التعافي بسرعة أكبر.

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حافظ على رطوبة الجسم

اشرب الكثير من الماء لمنع الجفاف، حاول أن تشرب كميات صغيرة كل 15 دقيقة، ويمكن استخدام محلول الجفاف لتعويض المياه التى تفقدها بسبب الإسهال وأعراض التسمم الغذائى.

تناول الطعام الخفيف والصحى

بمجرد أن تشعر بالاستعداد لتناول الطعام، حاول تناول الأطعمة الجافة مثل الخبز المحمص أو كعك الأرز أو شوربة الخضار، مع تجنب الأطعمة الدهنية والحارة لأنها قد تهيج معدتك.

استخدم أدوية مضادة لأعراض التسمم

إذا كنت تتقيأ كثيراً، فاستشر طبيبك الذي قد يعطيك دواءاً مضاداً للتقيؤ، أو الأدوية التى تعمل عن طريق امتصاص البكتيريا أو السموم التى تسبب الإسهال من الأمعاء.

الذهاب للطبيب

التسمم الغذائي عادة ما يكون غير خطير لدى معظم الناس والأعراض تظهر في غضون بضعة أيام، ومع ذلك ، إذا استمرت الأعراض لأكثر من ثلاثة أيام، فيجب عليك زيارة الطبيب.