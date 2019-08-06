شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم يزيد خطر الإصابة بالخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت دراسة من أن ارتفاع الكوليسترول في الدم قد يزيد ثلاثة أضعاف من خطر إصابة الشخص المسن بالخرف، وزعم الباحثون أنه كان أكثر خطورة من التدخين، وليس ممارسة الرياضة أو زيادة الوزن أو السمنة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال العلماء إن تاريخ الحالة الطبية كان "خطرًا كبيرًا" في فرصة إصابة الشخص باضطراب الدماغ المدمر.

ويمكن أن يسهم الكوليسترول المفرط في تطوير لويحات في المخ والتي تسبب مرض الزهايمر - أكثر أشكال الخرف شيوعًا.

ويضيف هذا الاكتشاف إلى الأبحاث السابقة التى تحذر من مخاطر ارتفاع الكوليسترول في الدم ، والذي يأتي من الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون المشبعة مثل الألبان واللحوم الحمراء.

Advertisements

وقال العلماء إن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا يجب أن يتناولوا كميات أقل من هذه الأطعمة لمحاولة الحد من مخاطرها ، وكذلك ممارسة التمرينات الرياضية في كثير من الأحيان.

وقام باحثون من جامعة إندونيسيا بدراسة صحة 106 أشخلص يبلغون من العمر حوالى 60 عامًا في جاكرتا لتحديد ما هو الأكثر احتمالًا للتأثير على خطر الإصابة بالخرف، وأخذوا في الاعتبار مستوى تعليمهم وتاريخ مرض السكري والكوليسترول والأنشطة الاجتماعية والتمارين البدنية والتدخين ووزن الجسم والاكتئاب.

وقال الباحثون بقيادة الدكتور "جنايتي سحر"، إنه استنادا إلى هذا البحث ، فإن تاريخ ارتفاع الكوليسترول في الدم هو العامل الأكثر تأثيرا في حدوث الخرف لدى كبار السن".

ويواجه الأفراد المسنون الذين لديهم تاريخ في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم خطر الإصابة بالخرف بنسبة 3 أضعاف مقارنة بأقرانهم دون وجود سجل لارتفاع الكوليسترول في الدم.