شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح عشان تحمى نفسك من غيبوبة السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غيبوبة السكر من المضاعفات التى يتعرض لها مرضى السكر دائما نتيجة ارتفاع شديد فى سكر الدم أو انخفاضه، فتظهر بعض الاعراض عند التعرض لارتفاع السكر ومنها "الغثيان، التعب الشديد، كثرة التبول، العطش"، وفى حالة انخفاض يتعرض المريض لـ" العصبية، تشوش الرؤية، عدم انتظام دقات القلب".

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك بعض النصائح التى يجب أن يتبعها مرضى السكر للوقاية من الغيبوبة وهى:



غيبوبة السكر

1:ينصح مرضى السكر مراقبة مستوى السكر فى الدم وذلك عن طريق قياسه يوميا وإجراء الفحوصات اللازمة.

Advertisements

2:الاهتمام بتناول الطعام الصحى وخصوصا الخضروات والفواكه وعدم الإفراط فى تناول الأطعمة الدسمة الغنية بالدهون والتوابل.

3:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية المناسبة لمرضى السكر، مع عدم بذل مجهود كبير حتى لا تتعرض للغيبوبة والألم.

4:الالتزام بتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة حتى لا تتعرض لانخفاض أو ارتفاع السكر.

5:ابتعد عن العصبية والاكتئاب والضغط النفسى حتى لا تتعرض لغيبوبة السكر، وحاول دائما أن تلتزم بهدوء الاعصاب.