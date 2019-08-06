شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى القلب.. احذر التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد البلاد حالة من ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بالحرارة، وهناك فئات مرضية يؤدى سخونة الجو لضرر بالغ على صحتهم مثل مرضى القلب والسكر وضغط الدم، وهو ما يتطلب منهم ضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذورة خاصة وقت الظهيرة لأنها تمثل خطورة بالغة على صحتهم.

ووفقا لما ذكره موقع" webmed" فإن مرضى القلب من أكثر الفئات الذى يمثل ارتفاع درجات الحرارة خطورة بالغة عليهم وإصابتهم بالكثير من المضاعفات التى تؤدى فى النهاية إلى حدوث أزمة قلبية، ويجب على مرضى القلب تجنب التعرض لأشعة الشمس والتعرض لدرجات حرارة مرتفعة لوقت طويل لأن الأمر سيكلفهم الكثير من صحتهم .

فالتعرض لدرجات حرارة مرتفعة لأوقات طويلة يؤدى إلى فقدان الجسم للكثير من السوائل مما يصاحبه انخفاض ضغط الدم وزيادة سرعة ضربات القلب، وزيادة الضغط على الشرايين الأساسية بالقلب واجهاد العضلة وفى النهاية تكون النتيجة الإصابة بأزمة قلبية .

وهناك أعراض تظهر على مريض القلب تؤدى لوجود مشكلة صحية نتيجة لحرارة الجو وهى :

- الدوخة.

- فقدان الوعى.

- تشنجات العضلات.

- العرق الغزير.

Advertisements

- التنفس السريع.

- القيء.

ارشادات هامة لمرضى القلب أثناء ارتفاع درجات الحرارة:

- تناول كميات من الماء لتعويض الجسم عن السوائل التي يفرزها.

-تجنب الحركة أو ممارسة أي نشاط خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

- الاستحمام بالمياه الفاترة.

- عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر.

- ارتداء الملابس القطنية وتغطية الرأس بأغطية بيضاء اللون.

- مراجعة طبيب القلب عند الشعور بأي الام مفاجئة في الصدر أو ضيق التنفس.

- الابتعاد عن تناول الدهون والكافيين.