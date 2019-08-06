شكرا لقرائتكم خبر عن "سمارت تاتو".. الوشم من وسيلة لتغيير لون جلدك إلى مراقبة حالتك الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة قد يفجر الأطباء مفاجأة من العيار الثقيل سوف تساعد فى الكشف عن أمراض عديدة بداية من السكر إلى السرطان باستخدام الوشم.

وفقا لتقرير جريدة " dailymail" يعمل الباحثون في جميع أنحاء العالم على تقنية الوشم "الذكي" smart tattoo، الذي يمكنه مراقبة الصحة، حيث يأمل الباحثون الألمان في اختبار العملية على الأشخاص خلال العامين المقبلين.



الوشم الذكى وسيلة للكشف عن الأمراض

كيف يعمل الوشم على كشف الأمراض

وفقا للأبحاث يمكن للوشم التنبيه عندما يحدث خطأ ما، ببساطة عن طريق تغيير اللون، حيث تحتوي هذه الأوشام ذات التقنية العالية، على أصباغ كيميائية تتفاعل مع "جزيئات حيوية" محددة في الدم، تزيد أو تسقط إذا كانت هناك مشاكل صحية محتملة، أو يتم إطلاقها عندما يكون المرض حاضر.

في جميع الحالات، يتم حقن الأصباغ الكيميائية المستخدمة فقط في الطبقات العليا من الجلد، وليس في مجرى الدم، وبمجرد الوصول إلى هناك ، يكتشفون كميات دقيقة من "علامات" الأمراض التي تسربت من الأوعية الدموية والسائل الخلالي المحيط بخلايا الجلد.

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مرضى السكر

الوشم الذكى للتحكم فى مستويات السكر

تركز معظم الأبحاث الأولية على مرض السكر من النوع الأول، حيث يمكن أن تصبح مستويات السكر في الدم مرتفعة أو منخفضة بشكل خطير في المرضى الذين يحتاجون إلى حقن الأنسولين يوميًا للسيطرة على مرضهم.

ويأمل الباحثون في نهاية المطاف إلى استبدال اختبارات الأصابع وشم بسيط من شأنه أن يغير اللون على الفور، لتحذير المرضى إذا كانت مستويات الجلوكوز لديهم معرضة لخطر الخروج عن السيطرة.

إذا كان اللون يدل على انخفاض مستوياتها بسرعة كبيرة، فيمكنها تناول وجبة خفيفة من السكريات لزيادتها ومنع نقص سكر الدم، حيث يمكن أن يؤدي انخفاض السكر في الدم إلى غيبوبة مميتة، أو إذا أشار تغيّر مختلف في اللون إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم لديهم بسرعة كبيرة، فبإمكانهم حقن الأنسولين قبل أن يصابوا بفرط سكر الدم.



السرطان

كيف يستخدم الوشم فى الكشف عن السرطان

يمكن للوشم الذكي أن يحدث ثورة في علاج السرطان، من خلال مراقبة مدى استجابة المرضى للعلاج، حيث يقوم العلماء أيضًا بتحسين طرق عمل الوشم دون إبر، مثل تفجير الصبغة دون ألم في الجلد باستخدام الموجات الصوتية.

ولكن لا يزال هذا البحث في مرحلة مبكرة، وفقا لتصريحات الأطباء، لكن في غضون 10 إلى 20 عامًا، قد تتمكن ببساطة من الدخول إلى عيادة للحصول على وشم يراقب صحتك وينبهك عند حدوث مشكلة.