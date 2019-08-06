شكرا لقرائتكم خبر عن عيشها بصحة.. ازاى تحمى نفسك من جلطات القلب المفاجئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجلطة القلبية واحدة من المشاكل الصحية الخطيرة التى يتعرض لها الكثيرون، وخصوصا مرضى القلب، لذلك ينصح مرضى القلب بالمواظبة على تناول العلاج فى موعده واتباع بعض الطرق التى تساعد على العلاج.

ووفقا لما ذكره موقع "joslin " فإن هناك بعض النصائح التى يجب أن نتبعها للوقاية من الجلطات القلبية وهى:



جلطة

1: ينصح بتجنب التدخين، حيث انه يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية ويزيد من خطر الاصابة بالجلطات القلبية.

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2: ينصح بالاهتمام بممارسة التمارين الرياضية باستمرار حيث انها تعزز صحة القلب وتحد من الاصابة بالجلطات، كما انها تعمل على تقوية العضلات والمفاصل.

3: لا بد من المتابعة الدورية مع الطبيب مع الاستمرار على قياس الضغط والسكر.

4: السمنة المفرطة قد تعرضك لجلطات القلب ويزيد من خطر الاصابة بمرض السكر، لذلك ينصح بانقاص الوزن فى حالة السمنة الشديدة والابتعاد عن الأكلات الدسمة والتى تحتوى على نسبة عالية من الدهون.

5: ينصح بالاكثار من تناول الخضروات الفواكه التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية مع تجنب الأطعمة الدسمة.