شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر الزهايمر على المخ.. وهل تموت خلايا جديدة يومياً ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوي الدماغ على عشرات المليارات من الخلايا العصبية، التى تقوم بمعالجة ونقل المعلومات عبر الإشارات الكهربائية والكيميائية وترسل الإشارات من المخ للجسم، ولكن مرض الزهايمر قد يعطل التواصل بين الخلايا العصبية وهو ما يؤدى لموت هذه الخلايا وفقدان وظيفتها، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية تأثير الزهايمر على الدماغ، وفقاً لموقع NIH.



الزهايمر وتأثيره على المخ

كيف يؤثر مرض الزهايمر على الدماغ؟

مع كبر السن يتقلص المخ إلى حد ما ولكن لا يفقد الخلايا العصبية بأعداد كبيرة وهذا شيئاً طبيعياً فى الشيخوخة، ولكن في مرض الزهايمر، ينتشر الضرر على نطاق واسع، حيث تتوقف العديد من الخلايا العصبية عن العمل وتفقد وظيفتها وتموت، كما يعطل مرض الزهايمر العمليات الحيوية للخلايا العصبية وشبكاتها.

عادةً ما يدمر مرض الزهايمر فى البداية الخلايا العصبية ووصلاتها في أجزاء من الدماغ مما يؤثر على الذاكرة، بما في ذلك القشرة المخية الأنفية والحصين.

كما يؤثر الزهايمر في وقت لاحق على مناطق في القشرة الدماغية المسئولة عن اللغة، والمنطق، والسلوك الاجتماعي، وفى المراحل المتأخرة تتلف مناطق كثيرة من الدماغ وبمرور الوقت ، يفقد الشخص المصاب بمرض الزهايمر تدريجياً قدرته على الحياة وعمل الأنشطة الطبيعية مثل: تناول الطعام أو ارتداء الملابس.