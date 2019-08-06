شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية : جاهزية منظومة الخدمات الطبية للقوات المسلحة المشاركة في موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، في حج هذا العام 1440هـ ببعثة متكاملة لها من الخبرات في مجالات الخدمات الصحية الميدانية التي تعمل لتسخير جميع الجهود انطلاقاً من توجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع و الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، لتقديم أرقى الخدمات الصحية والعمل الدؤوب على تحسين الخدمة باستمرار واستخدام أحدث الوسائل والتقنيات الحديثة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وحسبما نشر فى وكالة الانباء السعودية،أطّلع مدير عام الخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري من خلال جولة ميدانية لمركز الطوارئ بدقم الوبر ومستشفى القوات المسلحة بمنى على اكتمال جاهزية البعثة المشاركة في حج هذا العام المتواجدة بجميع كوادرها الصحية المؤهلة وعلى التجهيزات الطبية بالمستشفيات الثابتة والميدانية والمراكز الصحية الموزعة في المشاعر ومراكز الاجهاد الحراري ومركز الغسيل الكلوي بسعة تتجاوز (700) سرير واسطول من طائرات الإخلاء الطبي الجوي العامودية والنفاثة على مدار الساعة للمساندة لاكتمال منظومة الخدمة الصحية للحجاج.