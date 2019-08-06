شد الرقبة.. إصابة مفاجئة سببها تحريك عنقك بشكل خاطئ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شد الرقبة المفاجئ أو "مصع الرقبة" من الإصابات الشائعة التى تؤثر على كثير من الناس، تحدث الإصابة عندما يتم تحريك الرقبة سريعاً ذهاباً وإياباً مما يؤدى إلى تمديد الأنسجة الرخوة في العمود الفقري والرقبة، وفى هذا التقرير نتعرف على شد الرقبة المفاجئ أعراضه وعلاجه، وفقاً لموقع net doctor.
تصلب الرقبة
تشمل أعراض الإصابة بشد الرقبة المفاجئ ما يلى :
-الصداع .
-تصلب الرقبة والجزء الخلفي من الرأس.
- يمكن أن تأتي هذه الأعراض على الفور أو في غضون بضعة أيام.
- يشبه ألم الرقبة الوخز بالدبابيس والإبر، ويمكن أن يحدث أيضاً في الكتفين والذراعين واليدين.
-في أول 24 ساعة بعد الإصابة، سيساعد وضع كيس الثلج على الرقبة في تخفيف الالتهاب.
-يجب تغليف كيس الثلج بمنشفة أو قطعة قماش لتجنب التلامس المباشر بين الجلد والثلج.
-يجب على المريض الاستلقاء على السرير مع وضع رأسه على كيس الثلج لمدة 20 دقيقة في كل مرة، مع دعم الرأس أيضًا بوسادة.
- يمكن استخدام الأدوية مسكنات الألم ومضادات الالتهاب.
- يمكنك عمل تمارين لتخفيف الألم وعلاج تصلب الرقبة وتمارين العلاج الطبيعى.
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