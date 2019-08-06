شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب تجعلك تتناول القرنبيط يومياً.. أهمها يحميك من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القرنبيط من الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية مثل: الفيتامينات والمعادن التى تساعدك على الحفاظ على صحتك، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد القرنبيط، وفقاً لموقع step to health .

يحتوي القرنبيط على العديد من فيتامينات ب المعقدة وهى: ب 1 وب2 وب 3 وب 6 وحمض الفوليك، كما أنه غنى بفيتامين سى وك وE، والعديد من المعادن الهامة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والمنجنيز، كما أنه من أفضل مصادر البروتين النباتي، وغنى بالألياف وأوميجا 3 .



1 فوائد القرنبيط

فوائد القرنبيطصحة القلب والأوعية الدموية

يحتوى القرنبيط على فيتامين ك كما أن له خصائص مضادة للالتهابات ويعمل على زيادة تدفق الدم وتقليل تراكم الدهون وبالتالى تقليل الكوليسترول الضار، الذي سبب مشاكل في القلب والأوعية الدموية مثل تصلب الشرايين، لذا فإن القرنبيط يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، كما أن الكبريتوفان الذى يحتوى عليه القرنبيط يقلل مستويات ضغط الدم لديك.

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علاج اضطرابات المعدة

القرنبيط غني بالألياف الغذائية، وهو ما يساعد على تحسين الهضم والتخلص من السموم في الجسم، كما أن السلفورفان الذى يحتوى عليه القرنبيط يحمي بطانة معدتك ويجعلها أكثر مقاومة للبكتيريا الضارة ويحميك من الإصابة بقرح المعدة أو سرطان القولون.

يمنع نمو الأورام السرطانية

يساعد الكبريتوفان والإيزوسيانيس في القرنبيط على تقليل خطر الإصابة بالسرطان، حيث يعيقان نمو الخلايا السرطانية، ويمكن أن يساعد القرنبيط في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل:سرطان الرئة، المثانة، الثدي، البروستاتا، المبيض، الرحم.

الوقاية من الضمور البقعي للعين

القرنبيط من الخضروات الجيدة لصحة العين، لأنه غنى بفيتامين C ومضادات الأكسدة، التى يمكن أن تقلل من خطر الضمور البقعي ومنع العمى، الكبريتوفان يحمي الأنسجة في شبكية العين والوقاية من أمراض العين الأخرى، مثل إعتام عدسة العين.



فوائد القرنبيط

الحماية من أضرار آشعة الشمس

يمكن للكبريتافان في القرنبيط أيضًا حماية بشرتك من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، إنه يدافع عن جسمك من مشاكل مثل: الالتهاب، سرطان الجلد الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية، احمرار الجلد بسبب زيادة تدفق الدم بعد حروق الشمس.

يحارب ارتفاع ضغط الدم

القرنبيط غنى بالخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، حيث يساعد الأحماض الدهنية أوميجا 3 والألياف في القرنبيط على تقليل مستويات الكوليسترول السئ وهذا يمنع مشاكل القلب.