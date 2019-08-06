تأخر الدورة الشهرية ليس دليلاً مؤكداً على حدوث الحمل، ولكن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تأخر الدورة الشهرية غير الحمل، ومن المعروف أن الوقت الطبيعي لحدوث الدورة الشهرية كل ٢٨ يوماً؛ لذا دعينا نتعرف من خلال هذا المقال على أسباب تأخر الدورة الشهرية غير الحمل.



انخفاض الوزن



أثبتت الدراسات أن السيدات اللاتي يتعرضن أيضاً لاضطرابات الدورة الشهرية وتأخيرها عن موعدها، يرتبط تأخر الدورة الشهرية بانخفاض الوزن، نتيجة التعرض لفقدان الشهية واضطرابات الطعام.



التوتر



يعتبر التوتر والإرهاق من أكثر الأمور التي تتعلق بتأخر الدورة الشهرية، والسبب أن الإرهاق والتوتر يلعبان بشكل كبير على الهرمونات في جسم المرأة، ويصل ذلك التأثير إلى الدماغ، وهذا ما يؤثر على الدورة الشهرية بشكل كبير، ويجعلها تتأخر عن موعدها الأصلي عند المرأة؛ لذا فإن الضغط العصبي قد يصيب الجسم بالبدانة أو النحافة، اللتين تؤثران على انتظام الدورة الشهرية.



زيادة الوزن



زيادة وزن المرأة تؤدي إلى حدوث تغير في الهرمونات؛ مما يسبب آثاراً سلبية تتعلق بتأخير الدورة الشهرية.



تكيسات المبيض



الإصابة بتكيس المبايض، يجعل الجسم ينتج هرمون الأندروجين، وهو هرمون الذكورة؛ مما يتسبب في حدوث خلل هرموني في جسم المرأة، وبالتالي يؤخر موعد الدورة الشهرية عن موعدها المحدد.



بعض الأمراض



ترتبط الدورة الشهرية بالهرمونات، إذا حدث خلل في الأخيرة أو تغيرات، يؤدي إلى تأخر الدورة الشهرية عن موعدها المحدد، والإصابه بأمراض معينة، مثل: السكر والاضطرابات الهضمية التي تسبب خللاً في نظام الإباضة.

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حبوب منع الحمل



تحتوي حبوب منع الحمل على هرمون الإستروجين وهرمون البروجيسترون، وتلعب هذه الهرمونات دوراً كبيراً في تأخر موعد الدورة الشهرية؛ حيث يمنعان المبيض من إطلاق البويضات، ويحدث خلل، وقد يستمر تأخرها إلى ٦ شهور.



الغدة الدرقية



الغدة الدرقية هي المسئولة عن تنظيم عملية التمثيل الغذائي، وفي حالة حدوث خلل في عملية التمثيل الغذائي، يؤثر على الهرمونات وبالتلويح تأخر موعد الدورة الشهرية.



سن اليأس



عند اقتراب المرأة من سن اليأس أو دخولها في هذه المرحلة، يسبب خللاً في الهرمونات، ويحدث انخفاض في معدل إنتاج البويضات في جسم المرأة، وبالتالي تأتي الدورة الشهرية في الفترة الأخيرة بشكل متقطع على فترات، وبعد ذلك تنقطع تماماً عن النزول.

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