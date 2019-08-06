خدمات علاجية لـ270 ألف حاج في مكة والمدينة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تكثف وزارة الصحة السعودية عبر مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة تقديم خدماتها التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم حج.

وأوضحت الوزارة أن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى 4 ذي الحجة بلغ 270 ألفا و883 حاجا وحاجة.

وأضافت أنه تم إجراء 19 عملية قلب مفتوح و439 قسطرة قلبية، فيما أجريت 1311 عملية غسيل كلوي و74 عملية مناظير و414 عملية جراحية مختلفة.

وأشارت الوزارة إلى أن 1810 حجاج أدخلوا إلى المستشفيات، فيما تم تسجيل 5 حالات ولادة.