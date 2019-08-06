القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تكثف وزارة الصحة السعودية عبر مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة تقديم خدماتها التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم حج.
وأوضحت الوزارة أن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى 4 ذي الحجة بلغ 270 ألفا و883 حاجا وحاجة.
وأضافت أنه تم إجراء 19 عملية قلب مفتوح و439 قسطرة قلبية، فيما أجريت 1311 عملية غسيل كلوي و74 عملية مناظير و414 عملية جراحية مختلفة.
وأشارت الوزارة إلى أن 1810 حجاج أدخلوا إلى المستشفيات، فيما تم تسجيل 5 حالات ولادة.
كانت هذه تفاصيل خبر خدمات علاجية لـ270 ألف حاج في مكة والمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.