مصر تستضيف المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة تحت عنوان "تعزيز صحة المرأة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030"، خلال يومي 11 و12 سبتمبر/أيلول المقبل، بمشاركة 30 خبيرا من مختلف الدول العربية، وبرعاية رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والمجلس القومي المصري للمرأة.

وأوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، في تصريح له، الثلاثاء، أن أعمال المؤتمر ستتناول الوضع الراهن لإدارة منظومة صحة المرأة في الدول العربية وأثره على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور التثقيف الصحي والتوعية بالمخاطر الصحية السائدة في المجتمعات العربية في تعزيز صحة المرأة، وقضايا الصحة الإنجابية في الدول العربية، فضلًا عن الرعاية الصحية للمرأة في المراحل العمرية المختلفة.

وأضاف: "المؤتمر سيناقش مؤشرات المتابعة والتقييم لبرامج صحة المرأة، إضافة إلى استراتيجيات إدارة فاعلة لمنظومة برامج صحة المرأة العربية، ودور المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز برامج صحة المرأة".