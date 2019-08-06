أحمد عاصم يُبين أبرز العلامات التي تدل على إصابة السيدات بتسمم الحمل

قال الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية، إن السيدات خلال فترة الحمل يتعرضن للعديد من المشاكل الصحية التي تؤثر عليهن وعلى صحة الجنين، ويعتبر تسمم الحمل من أخطر المشاكل، خلال فترة الحمل تتعرض المرأة لمشاكل صحية عديدة تؤثر عليها وعلى صحة الجنين، ويعتبر تسمم الحمل من أخطر المشاكل، وهناك علامات تظهر على الحامل وتدل على إصابتها بتسمم الحمل.

وأوضح الدكتور أحمد عاصم، أبرز العلامات التي تدل على إصابة السيدات الحوامل بتسمم الحمل، مشيرا إلى انتفاخ شديد في الوجه واليدين، والصداع المزمن، والمستمر، فضلا عن زيادة الوزن بشكل لافت، والشعور بالغثيان والقيء.

ولفت إلى أن هناك علامات أخرى تدل على تسمم الحمل، منها: اضطراب النظر والرؤية، وصعوبة في التبول، وحدوث الإغماء المتكرر، إضافة إلى ألم في العضلات والمفاصل، وكذلك وجود ألم شديد فى الجزء العلوى من البطن.

وأكد الدكتور أحمد عاصم الملا، أن هناك عوامل أيضا تزيد من فرص الإصابة بتسمم الحمل لذلك وجب الحذر والتوعية للسيدات الحوامل، أبرز العوامل النساء أكثر من 40 عام أو أقل من 20 عام، هم عرضة لتسمم الحمل، إضافة إلى التاريخ العائلي، والسمنة تؤثر على الحمل وتسبب التسمم، وكذلك مرضى السكر والضغط المرتفع.

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وشدد الدكتور أحمد عاصم الملا، على السيدات التي تظهر عليها أي من العلامات والأعراض بزيارة الطبيب على أسرع حال لوصف العلاج المناسب للحالة.

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