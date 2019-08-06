شكرا لقرائتكم خبر عن مش شرط حبوب.. بدائل أخرى لتحديد النسل.. تعرفى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تحديد النسل هو استخدام أى وسيلة لمنع الحمل، هناك العديد من الطرق المختلفة لتحديد النسل مثل الواقي الذكري ، اللولب ، حبوب تحديد النسل، الحقن، ربط قناة فالوب وغيرها من الطرق المختلفة لمنع حدوث الحمل غير المرغوب فيه. .

وتعانى الكثير من السيدات خلال هذه الفترة من عدم تواجد حبوب منع الحمل والتى تعتمد عليها الكثيرات وتستخدمها بشكل دورى، ، خاصة الأصناف المستوردة.

وهناك بدائل آمنة للسيدات يمكنها اللجوء إليها لحين توافر الحبوب بالأسواق لأن التوقف عن تناول موانع الحمل فى المواعيد الثابتة قد يعرض السيدة للحمل فى أى وقت نتيجة لاضطراب هرمونات الجسم .

بدائل أخرى لحبوب منع الحمل

موانع عكسية طويلة المفعول مثل اللولب.

وسائل منع الحمل الهرمونية ، مثل حقن Depo Provera.

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أساليب الحاجز مثل الواقي الذكري.

الوعي بالخصوبة.

وسائل منع الحمل الدائمة مثل اجراء عمليه ربط قناتى فالوب.

موانع الحمل العكسي طويلة المفعول مثل "اللولب"هي وسيلة لمنع الحمل تدوم لفترة طويلة، يطلق عليها أحيانًا وسائل منع الحمل "ملائمة للنسيان" لأن المرأه ليست بحاجة إلى تذكرها كل يوم أو كل شهر.

أما وسائل منع الحمل الهرمونية مثل الحقن يمكن أن تستخدم بطريقتين إما الحقن الشهرى أو كل ثلاثه أشهر.،وحقن Depo Provera هو نوع آخر من وسائل منع الحمل الهرمونية، ووسائل منع الحمل الدائمة التي تسمى أحيانًا التعقيم تمنع جميع حالات الحمل في المستقبل.