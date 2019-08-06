شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشفيه وعالجيه.. التهاب الحوض غير المعالج قد يصيبك بالعقم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرٌ من النساء لا يعرفن إصابتهن بالتهابات الحوض، وهى من أنواع العدوى الخطيرة التى قد تسبب العقم والألم المزمن إذا لم يتم اكتشافها وعلاجها، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض وأسباب التهابات الحوض، وفقاً لموقع plannedparenthood.

ما هو مرض التهاب الحوض؟

التهاب الحوض هو عدوى خطيرة تحدث عندما لا يتم علاج بعض الأمراض المنقولة جنسياً أو غيرها من الإصابات، و يمكن أن يسبب الألم المزمن والعقم، وهو التهاب في الرحم وقناتي فالوب أو المبايض.



التهابات الحوض

أسباب التهاب الحوض

يحدث مرض التهاب الحوض عندما تنتقل البكتيريا من المهبل وعنق الرحم إلى أجزاء أخرى من الجسم، يمكن أن يؤدي إلى ألم مزمن ومشاكل صحية خطيرة أخرى منها التأثير على الإنجاب.

عادة ما يكون التهاب الحوض ناتجاً عن عدوى منقولة جنسيًا مثل: الكلاميديا ​​أو السيلان، و يمكن علاج هذه الأمراض بسهولة بالمضادات الحيوية، ولكن لا يعرف الكثير من الأشخاص أنهم مصابون بها لأنهم عادةً ما لا تظهر عليهم أعراض، ولهذا السبب يعد إجراء اختبار للأمراض المنقولة جنسيًا مهمًا للغاية.

-إذا لم يتم علاج هذه الأمراض، فقد تؤدي الكلاميديا ​​والسيلان إلى التهاب الحوض، كما يمكن أن يكون ناتجاً عن أمراض أخرى غير معالجة، مثل التهاب المهبل الجرثومي.

أعراض مرض التهاب الحوض

قد لا تظهر أى أعراض لمرض التهاب الحوض في مراحله الأولى، أو تكون الأعراض خفيفة جدًا ولا تشعرين بها، خاصة عندما تصابين بالعدوى لأول مرة، وتتضمن الأعراض الشائعة لالتهابات الحوض ما يلى:

-غزارة الدورة الشهرية والألم الشديد.

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-ألم في البطن.

-الشعور بالتعب.

-الحمى أو القشعريرة .

-رائحة كريهة وإفرازات مهبلية.

-ألم أثناء ممارسة الجنس.

-إذا كان لديكِ أي من هذه الأعراض، اذهبى إلى طبيبك فوراً.