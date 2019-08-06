شكرا لقرائتكم خبر عن للحجاج.. إرشادات للوقاية من النزلات المعوية والإجهاد الحرارى أثناء المناسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الصحة السعودية رسائلها التوعوية التي توجهها لضيوف الرحمن لضمان سلامتهم، ضمن حملتها "حج بصحة"، لمنع انتشار الأمراض الوبائية، حيث نشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر نصائح توعوية وشرح طرق تجنب الإصابة بالنزلة المعوية خلال الحج.

ودعت "الصحة" الحجاج إلى الحرص على سلامة ونظافة الطعام قبل تناوله، والمحافظة على نظافة اليدين، وتجنب استعمال أشياء الآخرين، وتجنب الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون والسكريات، وضرورة طبخ اللحوم جيداً، والحرص على تناول الخضراوات والفاكهة الطازجة، والإكثار من شرب السوائل كالماء والعصائر.

وأطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي حمله توعوية لضيوف الرحمن عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي تزامنًا مع توافد الحجاج على العاصمة المقدسة لأداء فريضة الحج، وذلك بهدف توعيتهم بكافة الإرشادات والنصائح الطبية وإجراءات السلامة الصحية.

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وتضمنت الحملة توعية شاملة بأهم الخطوات التي يجب على الحجاج اتباعها لتجنب حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس أثناء أداء مناسك الحج، وذلك من خلال استخدام المظلات الشمسية فاتحة اللون، وتجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، والإكثار من شرب السوائل، والحرص على أخذ قسط من الراحة بين الحين والآخر.

كما أكدت هيئة الهلال الأحمر السعودية على أهمية أخذ التطعيمات اللازمة قبل الحج مثل تطعيمات الحمى الشوكية والانفلونزا وشلل الأطفال والصفراء، ومراجعة الطبيب قبيل السفر وأخذ كافة الأدوية اللازمة والتقارير الطبية حول التاريخ المرضى، إضافة إلى الإرشادات الطبية التي تخص مرضى السكري والربو والكلى، وطرق تجنب الوعكات الصحية، ونصائح أخرى للوقاية من التسمم الغذائي وإرشادات لحفظ الطعام والنظافة الشخصية والعامة.

وتعمل الحملة على توعية الحجاج بالأدوات الضرورية اللازمة لهم في رحلتهم والتي يجب أن تكون موجودة بشكل دائم في حقيبتهم مثل المنشفة والصابون والمظلة الشمسية وكريم الترطيب وأدوات التعقيم والجروح ومسكنات الآلام وغيرها.