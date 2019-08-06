شكرا لقرائتكم خبر عن متفكرش كتير عشان متتعبش..أعرف الأمراض التي تصاب بها نتيجة التفكير الزائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن التفكير الزائد عن حده يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المختلفة ويؤثرعلى الصحة النفسية والجسدية، ووفقا لما ذكره موقع "psych2go" فأن هناك العديد من الأمراض التى نتعرض لها نتيجة التفكير الزائد وهى :

الاكتئاب الشديد

التفكير الزائد عن حده يسبب الاكتئاب الشديد وألم فى الصدر وعدم القدرة على التواصل مع الآخرين بشكل طبيعى.

القولون العصبي

التفكير الزائد عن حده يسبب مشاكل فى الجهاز الهضمى والتهابات القولون والألم الشديد وعسر الهضم.

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التفكير

يؤثر على صحة القلب

التفكير بصورة مستمرة يؤثر على صحة القلب ويزيد من الألم وضيق التنفس الشديد وتسارع دقات القلب.

حبوب وبثور

التفكير طوال الوقت يعرضك للضغط النفسى الشديد وبالتالى يؤثرعلى صحة ونضارة البشرة ويزيد من حب الشباب والبقع الداكنة، وينصح دائما بعدم التفكير فى الأمور بشكل مبالغ وتجنب الضغط النفسى والعصبى حتى لا تصاب بالاكتئاب ويؤثر ذلك على صحة الجسم ويعرضك للامراض المزمنة.