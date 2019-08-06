شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكر من النوع 2 فى الطقس المتغير.. اتبع هذا النظام النباتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج مرضى السكر إلى مراقبة مستويات السكر لديهم أثناء تغيرات الطقس، حيث تؤثر التغيرات الموسمية بشكل كبير على نظامك الغذائى وصحتك.

بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مرض السكر المزمن، يساعد النظام الغذائى المناسب على التحكم فى مستويات السكر، حيث يساعد الطعام الذى تتناوله على تنظيم مستويات السكر فى الدم بطريقة مهمة، فإذا كنت نباتيًا وتعانى من ارتفاع مستويات السكر فى الدم، فأنت بحاجة إلى اتباع مخطط غذائى محدد للراحة.

يمكن أن تكون مستويات السكر المرتفعة فى الدم قاتلة، إن لم يتم التحكم فيها فى الوقت المحدد، ولتجنب ذلك وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، ينبغى على الشخص الحفاظ على مخطط لقراءة السكر فى الدم على مدار اليوم.



مرضى السكر

كيف يمكن التحكم فى مستويات السكر ببذور السمسم

فى معظم الحالات، يمكن السيطرة على مرض السكر من خلال مراقبة ما تأكله ومتى تأكله، فإذا كنت نباتيًا فإن مجرد إجراء فحص لأنماط الطعام الصحيحة يمكن أن يساعد فى تقليل فرص ارتفاع مستويات السكر فى الدم، تشير الأبحاث الطبية أن بذور السمسم لها خصائص علاجية ممتازة وتساعد على التحكم فى مستويات السكر فى الدم فى الجسم.

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السمسم

بعض فوائد بذور السمسم لمرضى السكر

يحتوى السمسم على نسبة عالية من الألياف والبروتينات، والتى تعد من العناصر الغذائية الأساسية لمرضى السكر، كل من هذه المكونات تساعد فى السيطرة على الجوع ، والحد من فرص السمنة.

تحتوى بذور السمسم على الألياف والبروتين، وهناك أيضا الكثير من المغنيسيوم، نقص المغنيسيوم هو مشكلة تواجه مرض السكر، لأن ارتفاع مستويات السكر فى الدم يمكن أن يؤدى إلى الحاجة إلى التبول المتكرر، هذا يمكن أن يكون سبب فقدان المغنيسيوم فى الجسم.

تساعد بذور السمسم فى السيطرة على مستويات السكر فى الدم والكولسترول فى الجسم، بسبب أنها غنية بمركب البينوريسينول، الذى ينظم مستويات السكر فى الدم، بالإضافة إلى وجود إنزيم هضمى، يكسر مركبات السكر فى الجسم.