شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اختفائها.. اعرفى أضرار التأخر فى تناول حبوب منع الحمل وازاى تتصرفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقع كثير من النساء فى مشكلة عدم تناول حبوب منع الحمل بسبب اختفائها من الأسواق، حيث أصبحت أدوية منع الحمل من السلع النادرة فى الصيدليات بدون سبب واضح، وتأخر النساء عن تناول حبوب منع الحمل يكون له أضرار وآثار جانبية نتعرف على مخاطر التأخر فى تناول حبوب منع الحمل فى هذا التقرير.

وحبوب منع الحمل هي طريقة هرمونية لمنع الحمل، كما يمكن أن تساعد أيضًا في علاج مشكلة تأخر الدورة الشهرية، حيث تساعد فى نزول الحيض، وتعالج ألم وغزارة الدورة الشهرية والتهاب بطانة الرحم ومتلازمة ما قبل الحيض.



حبوب منع الحمل

مخاطر عدم تناول حبوب منع الحمل فى موعدها

تعمل حبوب منع الحمل بشكل أفضل إذا كنتِ تأخذينها كل يوم وفقًا للجدول الزمني المحدد، ولكن قد لا تجدين الحبوب فى الأسواق هذه الأيام، لذا من المهم أن تجدى بدائل أخرى، مثل: الواقى الذكرى، وفقاً لموقع Medical news today، حتى لا يحدث لكِ الآثار الجانبية التالية، ومنها:

1- يمكن أن يؤدي فقدان جرعات حبوب منع الحمل إلى نزيف أو نزول الدورة الشهرية فى غير موعدها مما قد يكون مزعجًا.

2-احتمالية أكبر لحدوث الحمل.

3-تأثير فقدان حبوب منع الحمل إذا كنتِ تستخدمينها لعلاج متلازمة تكيس المبايض إلى حدوث اختلالات هرمونية ومزيد من المشاكل الصحية.

وبالنسبة لمن تعانين من متلازمة تكيس المبايض، يمكن أن تساعد حبوب تحديد النسل على تقليل أعراض مثل: غزارة الطمث، الشعر الزائد، حب الشباب، تشنجات الحيض، خطر بعض أنواع السرطان، وبالتالى فإن عدم تناول حبوب منع الحمل سيؤثر ويزيد من هذه الأعراض.

4-بالنسبة للنساء اللاتى تعانين من التهاب بطانة الرحم، يمكن أن تساعد حبوب منع الحمل الهرمونية على تخفيف الألم وجعل الدورة الشهرية أخف وأقصر وأكثر انتظاماً، لذا عدم تناول حبوب منع الحمل أو فقدان الجرعة قد يسبب زيادة طفيفة في هذه الأعراض.

ماذا تفعلين إذا لم تتناولى حبوب منع الحمل فى موعدها ؟

توصى هيئة الصحة البريطانية إذا لم تتناولى حبوب منع الحمل فى موعدها أو لمدة أقل من 48 ساعة بما يلى:

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- تناولينها فى أقرب وقت ممكن.

-الاستمرار في تناول حبوب منع الحمل في وقت منتظم من اليوم.

-استخدام وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ إذا لم تتناولى حبوب منع الحمل.

أما إذا لم تتناولى حبوب منع الحمل لمدة أكثر من 48 ساعة يجب أن تفعلى الآتى:

-تناول الجرعة أو الجرعات التي تم تخطيها في أسرع وقت ممكن.

-استمرى في تناول حبوب منع الحمل الجديدة في الوقت المعتاد ، حتى لو كان ذلك يعني تناول أكثر من حبة واحدة في اليوم.

-استخدم شكلًا إضافيًا من وسائل منع الحمل للأيام السبعة التالية، حتى يمر أسبوع من الجرعات العادية.

- استخدام وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ.