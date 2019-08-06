شكرا لقرائتكم خبر عن خلى التمر أكلتك الأساسية كل يوم.. هيحميك من الأمراض ويحافظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى التمرعلى كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض ، كما أنه يتميز بمذاقه الطيب، فضلا عن ذلك يحد من خطر الإصابة بالأمراض المختلفة ويعزز صحة الجسم. وحسب ما ذكره موقع food.ndtv فإن فوائد تناول التمر هى :

البلح 1: يحتوى التمر على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والطاقة وتعزز صحة الجهاز المناعى ووقايته من الأمراض. Advertisements 2:يحتوى التمر على العديد من الفيتامينات التى تحافظ على صحة العظام والحد من الالتهابات والوقاية من هشاشة العظام. 3:يحتوى التمرعلى نسبة عالية من الحديد والفيتامينات الاخرى التى تعالج فقر الدم وتسبب ضيق التنفس وألم شديد فى الصدر. 4:يعزز صحة الجهاز الهضمى ويحد من الالتهابات والألم ويحميها من اضطرابات القولون وعسر الهضم. 5:يحسن صحة الجلد ويحميها من الشيخوخة والتجاعيد وذلك لاحتوائه على كمية عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تحافظ على صحة البشرة. 6:يحتوى على العديد من الفيتامينات التى تعالج النحافة وتساعد على زيادة الوزن، كما انه يعمل على تنشيط الدورة الدموية وعلاج فقر الدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خلى التمر أكلتك الأساسية كل يوم.. هيحميك من الأمراض ويحافظ على صحتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.