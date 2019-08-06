للحجاج.. 14 نصيحة للوقاية من أمراض الجهاز الهضمي

الابتعاد عن الوجبات الغنية بالدهون ضروري - أرشيفية

يصاب بعض الحجاج بعدد من الأمراض الشائعة التي تُصيب الجهاز الهضمي، خاصة الإسهال والإمساك والغثيان والقيء، ما يتطلب اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بها.

وقدمت وزارة الصحة السعودية عددا من النصائح للتخفيف من مضاعفات أمراض الجهاز الهضمي، منها:

الإسهال





- الابتعاد عن الوجبات التي تحتوي على دهون عالية.



- التأكد من نظافة الأكل وطهوه جيدًا

- تجنب الشراء من الباعة المتجولين.

- الإكثار من تناول السوائل حتى لا يتعرض الجسم للجفاف.

- مراجعة أقرب مركز صحي إذا استمر الإسهال دون توقف.





الإمساك

- تناول كمية كبيرة من الخضراوات والفاكهة الطازجة.

- الإكثار من شرب السوائل.

الغثيان والقيء

- الإقلال من تناول المأكولات والمشروبات، خصوصا الدهنية؛ ليتوقف الغثيان والقيء.

- شرب السوائل على نحو متكرر لتجنب الجفاف.

- مراجعة الطبيب إذا كان التقيؤ شديدا أو استمر لفترة طويلة.





التسمم الغذائي في الحج

يتعرض كثير من الحجاج للإصابة بالتسمم الغذائي، خصوصًا ببكتيريا السالمونيلا؛ ما ينتج عن ذلك التهاب حاد في الأمعاء والقولون، ومن أعراضه آلام في البطن وصداع وارتفاع في درجة الحرارة وإسهال وقيء، ويمكن أن تنتقل العدوى نتيجة:

- عدم غسل الخضراوات قبل أكلها.

- عدم غسل اليدين قبل إعداد الطعام أو قبل الأكل.

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- عدم طبخ اللحوم جيدًا.

- شرب الحليب غير المبستر.

- أكل بعض الأطعمة نيئة كالبيض، أو بعض الأطعمة التي يدخل في تكوينها البيض النيئ مثل المايونيز عندما يحفظ في درجة حرارة غير مناسبة.

- أكل الشاورما المعدة بطريقة غير صحية، التي ثبت أنها من أسباب العديد من الإصابات.





طرق الوقاية.. 14 نصيحة

- غسل اليدين جيدا قبل إعداد الطعام وبعده.

- غسل الفاكهة والخضراوات جيدا قبل تناولها.

- تجنب تخزين الطعام المطهو في الباص وأثناء التنقل بين المشاعر لفترات طويلة.

- تناول الطعام المطهو مباشرة، وحفظه في الثلاجة بعد تبريده إذا دعت الحاجة.

- استخدام المياه النظيفة ويُفضل المعدنية المعبأة للشرب ولطهو الطعام، وفي حالة عدم التأكد من نظافة المياه يجب غليها قبل الاستعمال.

- عدم شرب المياه من صنابير المياه ومكعبات الثلج غير النظيفة.

- التأكد من شرب الحليب واللبن المبستر واختيار العصائر المعبأة آليًا.

- التأكد من تاريخ صلاحية المعلبات وعدم تسرب محتوياتها إلى الخارج.

- حفظ الأغذية سهلة التلف، مثل منتجات الألبان والتونا، قبل وبعد فتحها في الثلاجة.

- الحرص على شراء الأغذية المغلفة آليًا، وعدم تناول الأطعمة المكشوفة أو التي جرى إعدادها منذ فترات طويلة.

- التأكد من طهو الطعام جيدا لقتل الجراثيم.

- الابتعاد عن شراء الأطعمة من الباعة المتجولين.

- تناول الفاكهة ذات القشور السميكة، مثل الموز والبرتقال حتى تضمن نظافتها وعدم تلوثها.

- استخدام الأوعية والصحون النظيفة، ويُفضل استخدام الأطباق والأكواب الورقية.