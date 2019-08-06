حمى الضنك تغزو الفلبين.. و622 وفاة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، الثلاثاء، تفشي وباء حمى الضنك على مستوى البلاد، بعد الإبلاغ عن وجود ارتفاع حاد في عدد حالات الإصابة بالمرض؛ ما أسفر عن وفاة أكثر من 600 شخص منذ مطلع العام الحالي.

وقال وزير الصحة، فرانشيسكو دوك، إن الوزارة سجلت خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى 20 من يوليو/تموز 146 ألفا و62 حالة إصابة بحمى الضنك في أنحاء البلاد، بزيادة قدرها 98% عن الفترة نفسها من عام 2018، كما سجلت الوزارة 622 حالة وفاة بسبب الفيروس.

وتأتي الزيادة في حالات الإصابة بحمى الضنك في الفلبين، والذي ينتقل عن طريق البعوض، بعد عامين من وقف الحكومة لبرنامج التطعيم الشامل باستخدام لقاح "دنجفاكسيا"، الذي تقوم شركة "سانوفي باستور" الفرنسية بتصنيعه.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، الجمعة، تقديم 100 ألف يورو (110.8 ألف دولار) كمساعدات إنسانية للمجتمعات الأكثر تأثرا بتفشي "حمى الضنك" في الفلبين.