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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الحامل لديها فرصة أكبر للإصابة بالعدوى عن غيرها؛ فهي في هذه المرحلة تكون المناعة لديها منخفضة بعض الشيء؛ ما يعرضها للإصابة بالأمراض المعدية بشكل أكبر، خاصة في الزحام والحرارة الشديدة والتجمعات.
وإذا كانت الحامل ترغب في أداء فريضة الحج؛ فعليها اتباع تعليمات الطبيب المتابع للوقوف على حالتها الصحية وجاهزيتها للسفر لتجنب حدوث أي مضاعفات أو مخاطر لحياتها وحياة طفلها.
وفي الغالب لن تستطيع جميع الحوامل التوجه إلى الحج، ويتوقف اتخاذ هذا القرار على استشارة الطبيب وأخذ مشورته، وهناك حالات تستدعي إلغاء الحج للحامل يستعرضها الإنفوجراف التالي:
كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. 4 حالات تستدعي تأجيل الحج للحامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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