أوغندا تواجه إيبولا بلقاح تجريبي

أعلنت أوغندا الإثنين أنها بدأت تجربة لقاح تجريبي لوباء إيبولا يمكن استخدامه في جمهورية الكونغو الديموقراطية المجاورة، حيث أدى تفشي هذا المرض إلى مقتل أكثر من 1800 شخص.

وقال مجلس البحوث الطبية الأوغندي إنه من المتوقع أن تستمر تجربة لقاح "ام في إيه-بي ان" الذي طورته شركة "جونسون أند جونسون" لمدة سنتين.

وأضاف المجلس، في بيان، أن اللقاح سيعطى لما يصل إلى 800 من العاملين في المجال الصحي، إضافة إلى الطواقم التي تتعامل مباشرة مع المرضى، ومنهم عمال النظافة وموظفو الإسعاف والعاملون في المشرحة، في مقاطعة مبارارا (غرب).

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وأشار إلى أن تجربة اللقاح سيشرف عليها باحثون أوغنديون بدعم من كلية الصحة والطب الاستوائي في لندن.

وأكد المجلس أن اللقاح الجديد "فعال" وجرّب على أكثر من 6 آلاف شخص في أوروبا والولايات المتحدة وأوغندا.

وحاليا، لا يوجد دواء مرخص للوقاية من الإيبولا أو معالجته، لكن هناك مجموعة من الأدوية التجريبية قيد التطوير.

وللمرة الأولى، يستخدم لقاح ضد إيبولا منذ أن أصاب الوباء جمهورية الكونغو الديموقراطية في أغسطس/ آب 2018.

وتستخدم السلطات الصحية الكونغولية لقاح "آر في إس في-زيبوف" الذي صنعته مجموعة الأدوية الأمريكية "ميرك" والذي أثبت أنه آمن وفعال، ودعت منظمة الصحة العالمية إلى تمديد استخدامه وأوصت بإدخال لقاح إضافي أنتجته "جونسون أند جونسون".