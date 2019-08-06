نيمار يرفض مانشستر يونايتد ويتمسك ببرشلونة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رفض البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الانتقال لمانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتمسكه بالعودة إلى برشلونة الإسباني فريقه السابق.

ويرغب نيمار في العودة إلى برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد موسمين فقط من انتقاله إلى باريس سان جيرمان في الصيف قبل الماضي، مقابل 222 مليون يورو، قيمة فسخ عقده مع النادي الكتالوني.

وترفض إدارة النادي الباريسي رغبة نيمار في العودة إلى برشلونة؛ حيث يعد ذلك بمثابة ضربة قوية لمشروع النادي الذي يهدف إلى الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة باريس سان جيرمان عرضت على مانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد مع نيمار على سبيل الإعارة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أن الطرفين رفضا ذلك.

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وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار يرفض فكرة الانتقال لأي نادٍ سوى برشلونة، وأنه اتخذ قراره النهائي بالرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتسعى إدارة باريس سان جيرمان لإيجاد حل لأزمة نيمار، قبل بداية الموسم الجديد، بعد وصول الأزمة لطريق مسدود، وضرورة رحيل اللاعب لتجنب أي إحراج جديد أمام الجماهير.

وكان جوردي كاردونير، نائب رئيس برشلونة، قد أكد في تصريحات سابقة أن مسألة ضم نيمار باتت معقدة للغاية، كما أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي الكتالوني أنه يستبعد عودة نيمار من جديد.