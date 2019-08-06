فيديوجراف.. 5 حقائق عن التجاربة السابقة للنصر السعودي بدوري أبطال آسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستضيف فريق النصر السعودي، نظيره الوحدة الإماراتي مساء الإثنين في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا. وتعد هذه ثاني مرة يلعب فيها النصر في ثمن نهائي البطولة بنظامها الحديث الذي انطلق عام 2003. وسيكون فريق الوحدة هو ثاني فريق إماراتي يلتقي النصر في البطولة بعد الوصل الذي واجه النصر خلال دور المجموعات.

"العين الرياضية" تلقي الضوء عبر الفيديوجراف التالي على أبرز الحقائق الخاصة بتاريخ فريق النصر في دوري أبطال آسيا بنظامه الحديث.

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