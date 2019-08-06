بارما الإيطالي يستهدف ضم المغربي منير شويعر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدى نادي بارما الإيطالي رغبته في التعاقد مع المغربي منير شويعر، جناح فريق لانس، المنافس بدوري الدرجة الثانية الفرنسي، قبل غلق الميركاتو الصيفي، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية إيطالية مؤخرا.



وكشف موقع "سبورت إيطاليا" أن إدارة بارما دخلت في مفاوضات متقدمة مع الجناح المغربي الشاب صاحب الـ20 عاما، وذلك على أمل الاستفادة من خدماته خلال الموسم الجديد.



ويبحث بارما عن تقوية صفوفه بلاعب جديد في مركز الجناح للمنافسة بقوة في الموسم الجديد، وبصفة خاصة في الدوري الإيطالي.



وكان شويعر خطف الأضواء خلال النسخة الجديدة من دوري الدرجة الثانية الفرنسي، بتسجيله لهدفين وصناعته هدفا وحيدا، وذلك بالرغم من منحه وقت لعب ضعيف لا يتجاوز 42 دقيقة فقط من قبل مدربه فيليب مونتانييه.



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ويعتبر النجم المغربي الشاب واحدا من أبرز اللاعبين الواعدين في كرة القدم الفرنسية، وهو ما جعله مطلوبا من بارما الإيطالي وأيضا ديجون الفرنسي، الباحث عن تعويض نجمه ويسلي سعيد، المنتقل حديثا لتولوز الفرنسي.



ويرشح العديد من المتابعين شويعر لتمثيل منتخب المغرب في المستقبل القريب، نظرا لإمكاناته الفنية الهائلة وقدراته الهجومية الكبيرة.



وسبق لعدة لاعبين مغاربة أن حققوا نجاحات كبيرة في إيطاليا، على غرار رشيد نكروز، نجم باري الأسبق، ومهدي بنعطية، اللاعب الأسبق ليوفنتوس وروما وأودينيزي، فضلا عن عمر القادوري وعبد الإلاه صابر مع نابولي.