7 نصائح ضرورية للمصابين بأمراض مزمنة من الحجاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة العين الإخبارية الثلاثاء 2019/8/6 03:02 م بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2019/8/6 03:02 م بتوقيت أبوظبي الصحة السعودية تنصح المصابين بالأمراض المزمنة بالرخص الشرعية

يحتاج المصابون بأمراض مزمنة من الحجاج إلى استعداد خاص ورعاية خاصة للتغلب على متاعب المرض أثناء أداء المناسك. وحذرت وزارة الصحة السعودية المصابين بالأمراض المزمنة من الحجاج، من بذل أي مجهود كبير، ونصحتهم بارتداء سوار المعصم أو (بطاقة التعريف) الذي يبين الاسم والعمر وطبيعة المرض ونوعية العلاج المستخدم، ومكان الإقامة وأرقام التواصل. ووجهت الوزارة بعض الإرشادات الصحية التالية للمصابين بالأمراض المزمنة لإنهاء المناسك بسلام: -استشارة الطبيب قبل الذهاب للحج لتقييم وضعك الصحي. Advertisements -أخذ كمية كافية من الأدوية، وحفظها بطريقة آمنة. -تناول الأدوية في وقتها. -الالتزام بإرشادات الطبيب الأخرى وعلى رأسها التقيد بالنظام الغذائي الذي وصفه الطبيب. -إشعار المصاحبين لك في الحج بنوعية مرضك والأدوية التي تتناولها لمساعدتك في حال الضرورة. -عدم بذل جهد بدني عالٍ، والأخذ بالرخص الشرعية كالإنابة في رمي الجمرات متى تحققت شروطها. -مراجعة أقرب منشأة صحية عند الضرورة.

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