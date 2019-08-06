شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يكتشفون علاجا جديدا لمرض باركنسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من الناس يعانون من الشلل الرعاش أو المعروف علمياً باسم "باركنسون" وهو حالة تنكسية عصبية تقدمية، وليس له علاج لكن فريق من العلماء وجدوا أن أحد طرق علاج هذه الحالة قد تكون عن طريق اكتشاف جزىء فى المخ يمنع تقدم المرض.

وعلى الرغم من أنه من غير الواضح ما الذي يسبب هذا المرض، فإن العلماء يتفقون على أن السمة الهامة لباركنسون هي الالتهاب المزمن، وفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ولهذا السبب، كان باحثون من جامعة كوينزلاند في بريسبان بأستراليا يفكرون في طرق لمكافحة الالتهاب في الدماغ كوسيلة لوقف باركنسون من التقدم.



مرض باركنسون

ووجد العلماء جزيء يدعى "MCC950" الذي كان فعالا في منع المرض من التقدم أكثر.

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ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) فإن، مرض باركنسون "هو ثاني أكثر الأمراض العصبية شيوعاً بعد مرض الزهايمر"، وفي الولايات المتحدة وحدها، يقوم الأطباء بتشخيص ما يقرب من50 ألف حالة من مرض باركنسون كل عام.

وقال الباحث "ترينت وودروف" ، وهو أستاذ مشارك في كلية الطب بجامعة كوينزلاند، لقد استخدمنا هذا الاكتشاف لتطوير أدوية جديدة ونأمل في إجراء تجارب سريرية على البشر في عام 2020.

ومن الجدير بالذكر أن مرض باركنسون يتميز بخسارة خلايا الدماغ التي تنتج الدوبامين ، وهي مادة كيميائية تنسق التحكم في الحركة ، ويصاحبها التهاب مزمن في الدماغ.