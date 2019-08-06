شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتاخدى حبوب منع الحمل.. اعرف الحالات التى تقلل من فاعليتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت أزمة اختفاء الكثير من أدوية حبوب منع الحمل من الصيدليات خاصة الأنواع المستوردة، الجدل بين قطاع كبير من المستخدمات نتيجة تعود الجسم على نوع معين من الحبوب وللتبديل قد تقل فاعليتها، ولكن ليست تغير الحبوب فقط يقلل من فاعليتها هناك عوامل أخرى نعرضها فى التقرير التالى.

حبوب منع الحمل هي نوع من الأدوية الهرمونية التى تعمل على منع الحيوانات المنوية من الوصول إلى البويضة، تعمل الهرمونات فى الحبوب على وقف الإباضة وبالتالى عدم حدوث الحمل.



حبوب منع الحمل

ما الذي يقلل من فعالية حبوب منع الحمل

الشيء الرئيسي وفقا لتقرير موقع " plannedparenthood" الذي يجعل حبوب منع الحمل لا تعمل هو عدم تناولها كل يوم، ولكن هناك أشياء أخرى قد لا تؤكد فاعليتها، مثل القيء أو الإسهال لأكثر من 48 ساعة (يومين) والتى قد تقلل من مدى منع الحبوب من الحمل.

بالإضافة إلى الحالات المرضية هناك بعض أنواع الأدوية أو المكملات يمكن أن تجعل حبوب منع الحمل لا تعمل كذلك مثل :

• بعض المضادات الحيوية التى تستخدم لعلاج عدد من الالتهابات البكتيرية، أما (المضادات الحيوية الأخرى لا تجعل حبوب منع الحمل أقل فعالية).

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• بعض أنواع مضاد الفطريات .

• بعض أدوية فيروس نقص المناعة البشرية.

بعض الأدوية المضادة للنوبات لعلاج الاضطرابات النفسية مثل الاضطراب الثنائى القطب.

إذا كنتى تتناولين أى من هذه الأدوية أثناء تناولك حبوب منع الحمل، يجب استخدام وسيلة أخرى لضمان الحماية، أما اذا كان استخدام الأدوية السابقة سيطول مدة استخدامها يجب عليكى التبديل إلى طريقة مختلفة لتنظيم النسل.