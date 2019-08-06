شكرا لقرائتكم خبر عن 6 حاجات هتعرضك لتصلب الشرايين ..خلى بالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصلب الشرايين من المشاكل الصحية المزعجة التى يتعرض لها البعض وخصوصا كبار السن والتي تؤثر علي صحة الجسم وتسبب ألم شديد فى الصدر مع الشعور بالم شديد فى العضلات والمفاصل، ووفقا لما ذكره موقع stanfordhealthcare فأن هناك العديد من الاسباب التى تعرضك للإصابة بتصلب الشرايين. أسباب تصلب الشرايين

أسباب تصلب الشرايين تصلب الشرايين 1:ارتفاع شديد فى معدل الكولسترول الضار فى الجسم. 2:الاكثار من تناول الأطعمة الدهنية التى تؤثر على صحة القلب وتسبب تصلب الشرايين. 3:عدم ممارسة التمارين الرياضية يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية ويسبب تصلب الشرايين. Advertisements 4:ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر الاصابة بتصلب الشرايين. 5:التدخين يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين ومشاكل القلب. 6:الضغط العصبى والتوتر والإجهاد الشديد يؤثران على صحة القلب ويسبب تصلب الشرايين. 7:مرضى السكر أكثر عرضا لتصلب الشرايين وأمراض القلب. وينصح المرضى بزيارة الطبيب فورا لإجراء الفحوصات اللازمة ووصف العلاج المناسب للحالة مع تجنب التدخين واتباع نظام غذائى صحى خالى من الاطعمة الدهنية والمقليات مع تناول الاطعمة الخفيفة والخضروات والفواكه.

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