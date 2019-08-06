أعراض سكر الحمل بعد الأسبوع العشرين

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 01:35 مساءً - تجهل العديد من السيدات الأعراض الخفية لسكر الحمل، معنا الدكتورة هند محمد استشارية النساء والتوليد لتحدثنا عن هذه المشكلة

مؤشرات سكر الحمل

توضح أن أعراض سكر الحمل تشبه الآثار الجانبية للحمل؛ حيث تشعر الحوامل بحالة عطش غير عادي، وتبول متكرر وإرهاق عام.

قالت إن ما بين 20 إلى 30 في المائة من النساء تشخيص إصابتهن بمرض السكري، نتيجة لتاريخ الأسرة، أو الاستعداد الوراثي وهو ما يعرض النساء لخطر الإصابة بأمراض القلب.

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لذا فيجب توعية الأمهات حتى يتمكنَّ من التعرف على أعراض مرض السكري، مثل الالتهابات المهبلية والمثانية والجلدية المتكررة، وكذلك عدم وضوح الرؤية.

قالت د.ديماس إن النساء الحوامل يمكن أن يصبن بسكري الحمل بعد الأسبوع العشرين من الحمل، وينصح عادة بإجراء اختبارات السكر في الدم بين الأسبوعين 24 و 28 من الحمل.

يتضمن الاختبار شرب سائل سكري قبل أخذ عينة دم لقياس مستويات الجلوكوز لمدة ساعة واحدة، وقالت: "الجلوكوز الزائد يمر من مجرى دم الأم عبر المشيمة، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة في الحمل إذا تركت دون علاج، فإن سكري الحمل يمكن أن يزيد المخاطر أثناء الولادة، من بين المضاعفات الخطيرة الأخرى.