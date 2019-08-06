عرق النسا أثناء الحمل والعلاجات الطبيعية له

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 01:35 مساءً - تعاني أكثر من 80 في المئة من الحوامل من آلام الظهر، وهو ما يعرف "عرق النسا" وما هو الشعور بالألم الوركي، بالإضافة إلى كيفية علاج عرق النسا بشكل طبيعي، يوضحه الدكتور أحمد الجزار استشاري النساء والتوليد وعلاج العقم .

ما هو عرق النسا ؟

ببساطة شديدة، عرق النسا هو التهاب العصب الوركي. وهو عبارة عن عصب طويل يمتد من أسفل الظهر لأسفل الجزء الخلفي من ساقك، وهو ما يفسر سبب شعورك بألم الظهر عند الضغط الشديد على العصب الوركي.

عرق النسا أثناء الحمل

تشير دراسة أجريت عام 2008 إلى أن ما يقرب من 80 في المائة من النساء الحوامل يعانين من آلام الظهر -مثل عرق النسا- أثناء الحمل، لكن من المحتمل أن تكون النسبة الفعلية أعلى بسبب عدد النساء اللائي يعالجن في المنزل.

و"عرق النسا" يمكن أن يؤثر على كل من الرجال والنساء، لكنه أثناء الحمل هو حالة مؤقتة .

اسباب عرق النسا أثناء الحمل

تغير الوزن " يمكن أن يسبب زيادة الوزن عرق النسا، بسبب الضغط الزائد الذي يضعه على ظهرك. خلال فترة الحمل، يمكن لبعض النساء تجربة الإجهاد الزائد على العمود الفقري مع نمو الطفل.

المفاصل غير المستقرة " عندما تكون المرأة حاملاً، يضخ جسدها هرموناً يسمى الاسترخاء. الغرض من هذا الهرمون هو استرخاء الأربطة الموجودة في الحوض استعداداً للولادة.

يمكن أن يسبب مشاكل في مناطق أخرى عندما تصبح العضلات الأخرى مريحة للغاية. على وجه التحديد، إذا ضغط طفلك على المفصل العجزي الحرقفي (المنطقة التي تربط الحوض بالعمود الفقري السفلي)، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم عرق النسا وآلام الظهر الأخرى.

وقد يحدث شد عضلي عندما تضغط العضلات المتوترة على أعصابك، فتشعرين بالألم.

نمو الطفل يضغط على العصب " بفضل الجاذبية، يمكن لوزن طفلك المتنامي أن يضغط أيضاً على أعصابك الوركية. عندما يكبر الطفل، يزداد هذا الألم.

احتباس السوائل " يعد الاحتفاظ بالسوائل شائعاً أثناء الحمل (قد تلاحظه كأرجل أو يدين منتفختين)، لكن احتباس السوائل يمكن أن يضغط أيضاً على العصب الوركي.

ويحدث عرق النسا في الحمل في الثلث الثالث من الحمل مع استمرار نمو طفلك.

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كيفية تخفيف آلام عرق النسا للحامل

1.الحصول على تدليك ما قبل الولادة "

التدليك قبل الولادة لا يسترخي فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضاً في تخفيف آلام عرق النسا.

2. الوخز بالإبر "

الوخز بالإبر يستخدم منذ آلاف السنين لتخفيف آلام الظهر، وعرق النسا، وغيرها من الحالات.

3. اللجوء لأخصائي العلاج الطبيعي "

علاجات العلاج بتقويم العمود الفقري آمنة بشكل عام أثناء الحمل، لكن تأكدي من رؤية مقوّم العظام المدرب على ماستر ذي الخبرة في علاج النساء الحوامل.

4. الحصول على الكثير من المغنيسيوم في نظامك الغذائي، فحاولي تناول المزيد من الخضروات الورقية الداكنة والفاصوليا السوداء والأفوكادو والقرع.

5. ممارسة النوم الآمن "

النوم على وسادة بين ساقيك للمساعدة في تخفيف الضغط وتحقيق التوازن في الحوض.

6. العلاج بالبرودة والحرارة يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض عرق النسا، ولكن من المهم تبديل الاثنين .

7. الراحة "

الجلوس لفترات طويلة أو الوقوف أيضاً يؤدي إلى تفجر الألم الوركي. أعلم أن الأمر صعب، ولكن تأكدي من إعطاء الأولوية للراحة طوال اليوم.

8. ممارسة تمارين خفيفة :يعزز الدورة الدموية، والتي يمكن أن تساعد في منع التهاب. كما أنه يبقي عضلاتك رشيقة لأنه يزيل الضغط عن مفاصلك.

9. تناول نظام غذاء يساعد على تخفيف آلام عرق النسا "

10. تطبيق مرهم آمن الحمل "

لتخفيف وجع أو ألم المفاصل أو تورم أو آلام في العضلات مرتبطة بعرق النسا أثناء الحمل .