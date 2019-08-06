هل تناول التمر أثناء الحمل يساعد على تسهيل الولادة ؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 01:35 مساءً - تتخوف العديد من السيدات الحوامل من تناول التمر أثناء الحمل؛ لخوفها من الإصابة بالسكري، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على الأوقات الصحيحة لتناول التمر أثناء الحمل، وكيف يعمل في جسم المرأة الحامل، وهل هو مفيد للحمل أم ضار، الدكتورة هند محمد سلمي استشاري النساء والتوليد، توضح ذلك.

التمر أثناء الحمل يحفز تقلصات الرحم

يقلل من نزيف ما بعد الولادة بالطريقة التي يعمل بها الأوكسيتوسين.

تحتوي ثمار التمر على أحماض دهنية مشبعة وغير مشبعة مثل الأحماض الأولينية واللينولينية واللينولية، التي تشارك في توفير وتوريد الطاقة وبناء البروستاجلاندين. بالإضافة إلى ذلك، يسهم السيروتونين والتانين والكالسيوم في ثمار التمر في تقلص العضلات الملساء في الرحم. ثمرة التمر لها تأثير ملين، مما يحفز تقلصات الرحم".

الفوائد الغذائية لتناول الحامل للتمر

يخفف من الإمساك، ويقلل من خطر مرض السكري الحملي وتسمم الحمل، التمر غني بالبوتاسيوم، ويساعد الحامل في الحفاظ على توازن الماء الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم، كما أنه غني بالمغنيسيوم، الذي يدعم صحة العضلات، ويساعد على تخفيف التشنجات العضلية والتشنجات أثناء الحمل .

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وغني بالفولات، والذي يضمن نضوج الحبل الشوكي لطفلك بشكل صحيح، وتجنب عيوب الأنبوب العصبي، ويحتوي على فيتامين ك، الذي يحافظ على تخثر الدم السليم والعظام الصحية.

تشير ثلاث دراسات منفصلة إلى أن تناول التمر أثناء الحمل يمكن أن يساعدك على الولادة بشكل أسهل .

والمستحب في تناول التمر أثناء الحمل، كما أشارت الدراسات إلى أن النساء الحوامل يبدأن بتناول 70-75 جم من التمور المجففة يوميًا قبل ثلاثة أو أربعة أسابيع من تاريخ الولادة .

بالطبع، يمكنك البدء في تناول التواريخ في وقت مبكر من الحمل إذا أردت. لكن ضعي في اعتبارك أن التمور غنية بالسكر. إذا كان لديك مشاكل في نسبة السكر في الدم، فاذهبي إليها بسهولة في وقت مبكر من الحمل. لكن بكل الوسائل ابدئي بتناول ستة تمرات يوميًا من 36 أسبوعًا من الحمل .

ويتم إضافة التمور أثناء الحمل في وصفة الشوفان، أضيفي التمر لاستبدال السكر في الوصفة المفضلة لديك أو لتحلية حليب اللوز محلي الصنع، استخدمي التمور والمكسرات لعمل قشرة فطيرة سهلة في معالج الطعام، كما يُضاف التمر المنقوع إلى زبدة الجوز محلية الصنع، وحاولي تناول التمور اليومية مع زبدة الفول السوداني (أو زبدة الجوز) .