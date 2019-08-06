علامات تؤكد استعداد طفلك للتدريب على كرسي الحمام

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 01:35 مساءً - تحار أغلب الأمهات عن الوقت الأنسب لتدريب طفلها على الجلوس على كرسي الحمام أو البوتي، وقد أوضحت الدكتورة إيمان عبد العظيم استشارية الأطفال 7 علامات تؤكد أن طفلك جاهز للجلوس على كرسي الحمام والتخلي عن الحفاضات، فلا يشترط التدريب على قاعدة الحمام في سن معين، وإنما حسب طبيعة كل طفل، فكل طفل يختلف عن الآخر في قدراته الجسدية، وقدراته الذهنية، وعلى كل أم احترام هذه الفروق الفردية .

1.عندما يحب الطفل الاستقلالية

عندما يبدأ الطفل اللعب لفترات أطول بشكل مستقل، ولم يمانع في الجلوس ل poopy من تلقاء نفسه لمدة 10-15 دقيقة.

2.حفاضة طفلك جافة

تلاحظين أحيانا أن طفلك يستيقظ من قيلولة مع حفاضات جافة، فهذا يوضح لنا أن لديهم بعض أشكال التحكم في المثانة، وأنها قادرة على حمل البول؛ مما يجعل من الممكن فعليًا تدريب القاعدة.

3.الطفل لا يحب ارتداء حفاضات قذرة

في مرحلة ما، لن يحب الأطفال الحفاضات المبللة أو المؤخرات الكبيرة في ملابسهم، فمع تقدم عمر الطفل تتزايد امتلاء الحفاضات بشكل كبير .

4.يلاحظ الطفل استخدام الآخرين لكرسي الحمام

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يلاحظ عندما كان والده يذهب لقاعدة الحمام، في بعض الأحيان يرغب الطفل أن يصبح شخصاً ناضجاً مثل أبويه وجميع الكبار من حوله يذهبون للحمام .

5.يقول الطفل إنه تبول أو تبرز

أحياناً نلاحظ على الطفل أنه يبدأ في لفت انتباه والدته في أنه يريد تغيير الحفاضة؛ لأنه تبول أو تبرز بها، ولم يستطع تحملها، فهذه إشارات للام بأن طفلها بدأ يفهم كيف يعمل جسده .

6.يقف جانباً عندما يريد التبول أو التبرز

هذا سلوك واضح أننا نلاحظ على الطفل أنه يترك جميع الألعاب التي في يده ويذهب بعيداً ويبدأ في التبول أو التبرز وهو يقف، وهذا لمعرفته أنه يلبس الحفاضة، فهذا دليل على أنه بإمكانه أن ينتبه عند الشعور بالحاجة إلى التبول أو التبرز وقول ذلك والذهاب للقاعدة الحمام .

7.سوف يجرب الطفل قاعدة الحمام

إذا كان طفلك مستعداً للجلوس على نونية الأطفال، فهذه علامة رائعة! شجعيه عليها. بينما إذا أظهر ابنك أو ابنتك مقاومة كبيرة للفكرة، فانتظري لمدة شهر أو شهرين، ثم أعيدي المحاولة.