مواد بلاستيكية خطرة في أكواب الخيزران

يتجه الكثيرون لاستخدام أكواب الخيزران التي يعاد استخدامها لتكون بديلا للأكواب البلاستيكية حفاظا على البيئة دون أن يعلموا أنها يمكن أن تشكل خطرا على صحتهم؛ حيث وجد اختبار أجري مؤخرا أن القهوة التي توضع في أكواب الخيزران كثيرا ما تحتوي على كميات كبيرة من عنصر الميلامين وهي مادة بلاستيكية ضارة.

ووجدت مجلة "شتيفتونج فارنتست" الألمانية لاختبارات المستهلك أن أكثر من نصف أكواب الخيزران التي اختبرتها كانت تحتوي على آثار هذه المادة البلاستيكية الضارة، وهذا يعني أن أي شخص يحتسي القهوة في أكواب الخيزران يحتسي "بلاستيك" خطرا أيضا.

والسبب في ذلك هو أن ألياف الخيزران المطحونة تحتاج إلى نوع معين من الغراء المستخدم لمساعدة الكوب في الحفاظ على شكله؛ فيتم استخدام مادة الراتينج التي تحتوي على الميلامين.

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وقال منفذو الاختبار إنه إذا تمت معالجة البلاستيك بشكل ملائم ولم يتعرض أبدا لحرارة تتجاوز 70 درجة مئوية؛ فلن تنتقل كميات ملحوظة من المواد المضرة إلى الشراب، ولكن تبلغ درجة حرارة القهوة أكثر 70 درجة مئوية عند سكبها.

ويمكن للفورمالديهايد وهي مادة أخرى موجودة في الأكواب أن تهيج العين والجلد والجهاز التنفسي وحتى يعتقد أنه يسبب السرطان، ويعتقد أن الميلامين مسؤول عن أمراض المثانة والكلى.

وانتقد القائمون على الاختبار أيضا التوصيفات التي توضع على كثير من الأكواب؛ حيث يزعم بعض المصنعين، على سبيل المثال، أن أكوابهم قابلة للتحلل، غير أن هذا لم يعد ينطبق على أكواب الخيزران المدعمة بالبلاستيك، كما أن إعادة التدوير صعبة؛ لأن الخليط لا يمكن تقسيمه إلى مكونات فردية.

ويعني هذا كله أنه بدلا من استخدام أكواب الخيزران على المرء أن يفكر في شراء أكواب أخرى قابلة لإعادة الاستخدام مصنوعة من مواد مختلفة مثل الإستانلس ستيل أو البورسلين أو البولي بروبلين.