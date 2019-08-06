شكرا لقرائتكم خبر عن تجنبا لعدوى الأميبا الخطيرة..اهتمي بنظافة وآمان طعام وشراب أطفالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الأميبا من الأمراض المعوية التى تصيب الأطفال عندما يأكل الطفل أو يشرب شيئًا ملوثًا بالطفيليات المجهرية المسببة للمرض والمسماة بـ"الأميبا" وهي طفيليات وحيدة الخلية، ومنها جاء اسم المرض.

هناك عده أنواع من الأميبا تستوطن الفم وأمعاء الإنسان لكنها لا تسبب المرض أما تلك المسببة للعدوى فهي نوع من الطفيليات وتنتشر في البلاد الاستوائية والحارة والمعتدلة، حسبما ذكر موقع" healthline".

تنتشر الإصابة بالأميبا فى المناطق التى تعانى من عدم وجود مياه شرب نظيفة أو قله مستويات النظافة الشخصية، وعدم اعتناء الأم بالأطفال وضرورة حثهم على غسل ايديهم قبل الأكل وبعده والاهتمام بنظافتهم الشخصية .

Advertisements



غسل اليدين

أعراض الإصابة بالأميبا أعراض الإصابة بالأميبا تبدأ الأعراض في الظهور في غضون بضعة أيام وصولًا إلى أسابيع من تناول الطعام أو المياه الملوثة بفطريات الأميبا، وقد تتأخر في الظهور حتى شهور وربما لا تظهر على الإطلاق.

في كثير من الحالات، تعيش الطفيليات في أمعاء الشخص دون أن تسبب أي أعراض، لكنها عندما تصل للغشاء المبطن للأمعاء الغليظة تتسبب في الإسهال الدموي وآلام في المعدة والتشنج والغثيان وفقدان الشهية والحمى وأحيانًا ظهور دماء في البراز. في بعض الحالات النادرة، يمكن أن تنتشر الطفيليات وتصيب أعضاء أخرى مثل الكبد والرئتين والدماغ.





طرق علاج الأميبا إذا شك الطبيب بأن الطفل يعاني من داء الأميبا، فسيطلب إجراء بعد الفحوصات مثل تحليل عينة البراز، وسيكون العلاج أدوية مضادة للطفيليات .