شكرا لقرائتكم خبر عن لو نبضك سريع..تعرف على أسباب سرعة ضربات القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يشكو البعض من تسارع ضربات القلب، عندما يشعر بسرعة نبضات القلب علي غير المعتاد، وهنا يحدث القلق من سبب هذا التسارع، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب سرعة ضربات القلب، وفقاً لموقع chemocare.



تسارع ضربات القلب

ما هو تسارع ضربات القلب؟

ضربات القلب السريعة هي عندما ينبض قلبك بشكل أسرع من المعتاد، ومن المعروف أن معدل ضربات القلب الطبيعي هو 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة، ويمكن اعتبار أكثر من 100 نبضة فى الدقيقة علامة على عدم انتظام دقات القلب.

اسباب سرعة نبضات القلب

-إذا كنت تمارس الرياضة أو أي نوع من النشاطات ، فعادةً ما سوف ينبض قلبك بشكل أسرع، وهذا يسمح لقلبك بضخ الدم عبر جسمك، لتوفير الأكسجين للأنسجة.

-إذا كنت تعاني من الخوف أو القلق أو التوتر، فستزداد معدل ضربات القلب.

-قد يكون سرعة ضربات القلب أو الخفقان بسبب الإجهاد والقلق والأدوية أو قد يكون علامة على وجود حالة خطيرة في القلب، لذا إذا واجهت خفقان القلب، فيجب عليك إبلاغ طبيبك.

وتشمل الأسباب الأخرى لسرعة ضربات القلب ما يلى:

-العدوى في الرئة، مثل الالتهاب الرئوي.

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-العدوى في الدم، التي قد تسبب الحمى.

-فقر الدم أو الأنيميا.

- انخفاض ضغط الدم.

- الجفاف.

-شرب الكافيين.

-الأدوية المضادة للاحتقان ومثبطات الشهية.

-اضطرابات الغدة الدرقية.

-اضطرابات القلب.