إنفوجراف.. 7 أمراض شائعة خلال الحج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يُصاب بعض الحجاج بعدد من الأمراض الشائعة التي تنتشر خلال موسم الحج، لذا يتوجب عليهم اتباع الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة والحماية من العدوى.

ومن أكثر الأمراض شيوعا خلال تأدية الركن الأعظم في الإسلام أمراض الجهاز التنفسي، مثل: الزكام والإنفلونزا الموسمية والتهاب الشُعب الهوائية، وتنتقل جميعها عن طريق الرذاذ المتطاير مع السعال أو العطس أو الكلام.

الإنفوجراف التالي يستعرض أبرز الأمراض التي تنتشر خلال موسم الحج ويجب الحذر منها.



