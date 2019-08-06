مضادات الأكسدة في التوت البرى تُعزِّز علاج سرطان البنكرياس والكبد

يحتوي التوت البرى على كميات هائلة من مضادات الأكسدة التى تكسبه اللون الأرجواني والقادرة على محاربة الجزور الحرة المسببة للسرطان.

ووفقًا للموقع الطبى الأميركى "FoxNews"، وجد علماء بريطانيون أن التوت البرى يدخل في تركيب الأدوية التقليدية، وقتل المزيد من الخلايا السرطانية في البنكرياس والكبد.

وأوضح الباحثون أن التوت البرى، يتم استخدامه كتركيبة مع العلاج الكيميائي للأدوية التقليدية، وكان قادرًا على القضاء على المزيد من الخلايا السرطانية في عينة سرطان البنكرياس.ولكن هناك حاجة إلى المزيد من العمل لإختبار فاعليته علي البشر.

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وقال هنري سكوكروفت من معهد أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، "إنه من المبكر جدا القول من خلال هذه الدراسة المخبرية الصغيرة أن المواد الكيميائية المستخرجة من التوت لديها أي تأثير على سرطان البنكرياس في المرضى، ولكن هناك حاجة ماسة إلى أساليب مبتكرة لتحسين العلاج للأشخاص الذين يعانون من سرطان البنكرياس".

وأشار الباحثون إلى أن العلاج لا يزال على مستوى تجريبي؛ وأضاف الباحث بشير لولايد من جامعة ساوثامبتون، اننا بحاجة لبذل المزيد من البحوث لفهم كيفية إستخدام العلاج الكيميائي وحبات التوت للعمل معًا.

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