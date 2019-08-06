طبيبة بريطانية من أصل هندي تفوز بلقب ملكة جمال إنجلترا 2019

فازت طبيبة بريطانية من أصل هندي بلقب ملكة جمال إنجلترا 2019، إثر منافسة شرسة مع مئات الحسناوات اللواتي تبارين للحصول على العرش، وولدت الشابة بشا موخيرجي (23 عاما)، في الهند، هاجرت برفقة عائلتها بعمر 9 سنوات واستقرت في بريطانيا، في حين تمتلك معدل ذكاء يبلغ 146 نقطة، ما جعلها مصنفة رسميا ضمن فئة العباقرة، ناهيك عن حيازتها لشهادتين طبيتين وإيجادتها خمس لغات مختلفة.

والملفت في القصة هو أن الحسناء موخيرجي قد بدأت العمل كطبية جديدة بعد ساعات من فوزها باللقب، بينما نشرت عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام": "ما زلت أحاول الاعتياد على كوني أول ملكة جمال بريطانية هندية.. فخورة جدا بتمثيل ملكة جمال إنجلترا وملكة جمال الكون"، موضحة: "لقد كان أمرا مرهقا للأعصاب، لا يمكنني الجزم فيما إذا كنت متوترة بخصوص المسابقة أكثر، أم ببدء وظيفتي الجديدة كطبيبة".

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وبعد فوزها بلقب ملكة جمال إنجلترا، ستمثل موخيرجي بلادها رسميا في مسابقة ملكة جمال الكون 2019، في حين رتبت لنفسها مؤخرا رحلة سياحة واستجمام إلى جزر موريشيوس.

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