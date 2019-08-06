أنجلينا جولي تؤكد أن العالم يحتاجُ للمزيد من النساء الأشرار في المناصب الثانوية

كشفت النجمة العالمية أنجلينا جولي، أنها تُشجّع بناتها على "تطوير عقولهن"، وذلك في مقابلة جديدة مع مجلة "إل" العالمية.

وأصرّت الممثلة البالغة من العمر 44 عامًا، على أنها تحاول مساعدة فتياتها زهارا، 14 عامًا، وشيلوه، 13 عامًا، وفيفيان، 11 عامًا، على أن "يصبحن ذوات ذهن قوي"، حسب المقابلة التي نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتحدّثت النجمة السينمائية أيضًا عن أكثر صفات النساء جاذبية، وألقت الضوء على العمل مع اللاجئين والناجين من الصراع لمدة عقدين تقريبًا.

اقرا ايضاً:

اللاجئون "الروهينغا" يتعرضون للإجبار على تجارة "البغاء"

وقالت: "كثيرًا ما أُخبر بناتي أن أهمّ شيء يمكن أن يفعلنه هو تطوير عقولهن، فيمكنك دائمًا ارتداء ثوب جميل، لكن لا يهم ما ترتدينه من الخارج إذا لم يكن عقلك قويًا، فلا يوجد شيء أكثر جاذبيةً من امرأة ذات إرادة مستقلة تمتلك آراءها الخاصة".

Advertisements

وأوضحت أن العالم يحتاج إلى المزيد من النساء الأشرار، وقالت أنجلينا موضحةً مفهوم الأشرار: "في جميع أنحاء العالم، علينا أن نتساءل، لماذا يتم إنفاق الكثير من الطاقة والجهد للحفاظ على النساء في المناصب الثانوية؟".

وأضافت: "إذا نظرنا إليها في ضوء ذلك، فإن النساء اللاتي سئمن من الظلم والإيذاء، النساء اللاتي يرفضن اتباع القواعد والمدونات، النساء اللائي لن يتنازلن عن صوتهن وحقوقهن، حتى في خطر الموت أو السجن أو الرفض من قبل أسرهن ومجتمعاتهن، فإذا كان هذا هو الشر، فإن العالم يحتاج إلى المزيد من النساء الأشرار".

قد يهمك ايضاً:

براد بيت يتخذ قرارًا قانونيًا صارما بشأن علاقته مع الممثلة الأميركية أنجلينا جولي

مدرسة لأطفال السوريين اللاجئين تفوز بجائزة الهندسة المعمارية