أشعة الشمس تهدد عيون طفلك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين من خطورة أشعة الشمس على عيون الأطفال بصفة خاصة؛ لأنها أكثر حساسية للضوء من عيون البالغين بسبب قلة الصبغات.





وأوضحت الرابطة أن الأشعة فوق البنفسجية تهدد عيون الأطفال بإعتام العدسة وإصابة الشبكية بالتنكس البقعي أو حروق.

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ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، شددت الرابطة على ضرورة حماية عين الطفل بواسطة نظارة شمسية مناسبة عند التعرض لأشعة الشمس؛ حيث ينبغي أن تكون النظارة ذات عدسات كبيرة وأذرع كبيرة أيضا لحماية العين من الأشعة الساقطة عليها من الجانب.

ومن المهم أيضا أن توفر النظارة حماية من الأشعة فوق البنفسجية بطول موجي يبلغ 400 نانومتر (UV400). وإلى جانب النظارة الشمسية، توفر القلنسوة ذات الحافة حماية جيدة لعين الطفل أيضا.



