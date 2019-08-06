الخلايا الجذعية.. خطوة جديدة لعلاج "القلب المنكسر"

علاج الخلايا الجذعية يمكن أن يغني عن زرع القلب

يعتقد علماء أمريكيون من جامعة كامبريدج وجامعة واشنطن أنهم على بعد خطوة واحدة من علاج "القلب المنكسر" باستخدام الخلايا الجذعية للمساعدة في إصلاح الأنسجة التالفة.

وتشير الأبحاث إلى أن مزيجا من الخلايا الجذعية والقلبية يمكن أن يساعد المناطق المتضررة من القلب على التعافي من النوبات، وتجنب الحاجة لعمليات الزرع، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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واستخدم العلماء أنسجة القلب البشرية ثلاثية الأبعاد "المُخلّقة" في المختبر لاختبار مزيج خلايا عضلة القلب من الطبقة الخارجية لجدار القلب، ووجدوا أن الخلايا الجذعية ساعدت خلايا العضلات على النمو مرة أخرى، وحسّنت قدرتها على الانقباض والاسترخاء.

وقال الدكتور يوهانس بارجير من جامعة كامبريدج إن "أبحاثنا تُظهر الإمكانات الهائلة للخلايا الجذعية لتصبح يوما ما أول علاج لفشل القلب".

وكانت دراسة أجرتها جامعة زيورخ السويسرية مؤخرا توصلت إلى أن واحدا من بين كل 6 أشخاص يعانون من متلازمة "القلب المكسور" يصاب بالسرطان.