ميغان ماركل تحتفل بعيد ميلادها الـ 38 بدون حضور أفراد العائلة المالكة

احتفلت دوقة ساسكس ميغان ماركل بعيد ميلادها الـ38، الأحد 4 أغسطس/آب.

ولم يحضر أفراد العائلة المالكة الحفل، ولفت الصحفيون الانتباه إلى أن الحفلة كانت منزلية صغيرة شملت أصدقاءها المقربين في بيتها فروغمور كوتاج، بحسب صحيفة "ميرور".

ووفقا لمصدر داخلي، تجنبت ميغان أي احتفالات كبيرة بعد رد فعل عنيف من إقامتها احتفالا بمولودها آرتشي باهظ الثمن في فندق نيويورك، تكلفة الليلة فيه 57.400 جنيه استرليني وحضرته سيرينا وليامز وأمل كلوني وأبيغل سبينسر وميشا نونو وغايل كينغ.

اقرا ايضاً:

ميغان ماركل تخطط لأن تصبح مؤلفة شهيرة وتشرع في كتابة كتابها الأول

وقضت ميغان ماركل عيد ميلادها العام الماضي في حفل زفاف صديق زوجها المقرب تشارلي فان شتراوبنزي.

وبما أن كيت ميدلتون زوجة الأمير وليام لم تحضر الحفل فزعمت بعض الصحف أن السبب هو الخلاف بينهما.

Advertisements

وعايدت الملكة إليزابيث ميغان ماركل عبر صفحتها إنستغرام: "عيد ميلاد سعيد لدوقة ساسكس ميغان ماركل"، معلقة وولدت دوقة ساسكس في مثل هذا اليوم عام 1981.

وكذلك عايد والد الأمير هاري ماركل عبر إنستغرام، قائلا عيد ميلاد سعيد لدوقة ساسكس.

وتبعاه الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، فكتبا على إنستغرام، نتمنى عيد ميلاد سعيد لدوقة ساسكس اليوم.

وأهم معايدة تلقتها ماركل من زوجها هاري، حيث كتب على إنستغرام، عيد ميلاد سعيد لزوجتي الرائعة، شكرا لانضمامك إلي في هذه المغامرة، مع الحب، هاري.

قد يهمك ايضاً:

"رالف أند روسو" تضُّخ "لابيرلا فاشن انفستمنت بي في" مقابل 50 مليون دولار

ميغان ماركل تتعاون مع متاجر البيع بالتجزئة لتقديم تشكيلة من الملابس النسائية