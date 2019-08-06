دراسة طبية حديثة تؤكد أن التطعيم ليس عامل خطر لمرض "التصلب المتعدد"

خلص الباحثون في ورقة بحثية حديثة حول علم الأعصاب إلى أن التطعيم ليس عامل خطر لمرض التصلب المتعدد، حيث يعد مرض التصلب العصبي المتعدد هو مرض طويل المدى يدمر الجهاز العصبي المركزي (CNS) من خلال تدمير العزل حول ألياف الأعصاب، ويعتقد الخبراء أن مرض التصلب العصبي المتعدد هو حالة من أمراض المناعة الذاتية التي يهاجم فيها الجهاز المناعي الجهاز العصبي المركزي بنفس الطريقة التي يدافع بها عن التهديدات ، مثل الفيروسات والبكتيريا

ويؤثر مرض التصلب العصبي المتعدد على أكثر من 2.3 مليون شخص في جميع أنحاء العالم ، وتشير التقديرات إلى أنه قد يكون هناك ما يقرب من مليون شخص بالغ يعانون من مرض التصلب العصبي المتعدد في الولايات المتحدة.. في حين أنه يمكن أن يضرب في أي عمر ، فإن مرض التصلب العصبي المتعدد يتطور عادة بين سن 20 و 50 عامًا والنساء أكثر عرضة للإصابة به بثلاث مرات من الرجال.

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ولايمكن التنبؤ بأعراض مرض التصلب العصبي المتعدد بها وتختلف من شخص لآخر ويتوقف على المكان الذي يحدث فيه تلف الجهاز العصبي المركزي ويكون هناك نمط من الاضطرابات التي تأتي وتذهب ، أو يمكن أن تتفاقم الأعراض مع مرور الوقت.

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ويعاني الأشخاص المصابون بمرض التصلب العصبي المتعدد عادة من التعب والخدر والرؤية المضطربة ومشاكل في التوازن والتنسيق وصعوبات النطق. ويمكن في بعض الأحيان أن يسبب العمى والشلل.

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