لندن - لايف ستايل
خلص الباحثون في ورقة بحثية حديثة حول علم الأعصاب إلى أن التطعيم ليس عامل خطر لمرض التصلب المتعدد، حيث يعد مرض التصلب العصبي المتعدد هو مرض طويل المدى يدمر الجهاز العصبي المركزي (CNS) من خلال تدمير العزل حول ألياف الأعصاب، ويعتقد الخبراء أن مرض التصلب العصبي المتعدد هو حالة من أمراض المناعة الذاتية التي يهاجم فيها الجهاز المناعي الجهاز العصبي المركزي بنفس الطريقة التي يدافع بها عن التهديدات ، مثل الفيروسات والبكتيريا
ويؤثر مرض التصلب العصبي المتعدد على أكثر من 2.3 مليون شخص في جميع أنحاء العالم ، وتشير التقديرات إلى أنه قد يكون هناك ما يقرب من مليون شخص بالغ يعانون من مرض التصلب العصبي المتعدد في الولايات المتحدة.. في حين أنه يمكن أن يضرب في أي عمر ، فإن مرض التصلب العصبي المتعدد يتطور عادة بين سن 20 و 50 عامًا والنساء أكثر عرضة للإصابة به بثلاث مرات من الرجال.
اقرا ايضاً:
نتائج جديدة ربما ترسم الأمل لمرضى "التصلّب المُتعدِّد"
ولايمكن التنبؤ بأعراض مرض التصلب العصبي المتعدد بها وتختلف من شخص لآخر ويتوقف على المكان الذي يحدث فيه تلف الجهاز العصبي المركزي ويكون هناك نمط من الاضطرابات التي تأتي وتذهب ، أو يمكن أن تتفاقم الأعراض مع مرور الوقت.
ويعاني الأشخاص المصابون بمرض التصلب العصبي المتعدد عادة من التعب والخدر والرؤية المضطربة ومشاكل في التوازن والتنسيق وصعوبات النطق. ويمكن في بعض الأحيان أن يسبب العمى والشلل.
قد يهمك ايضاً:
عدوى تصيب الأطفال تدفعهم إلى الإجرام في مرحلة البلوغ
"نقص الحديد يُحفِّز الاضطرابات المزاجية أثناء "الحيض
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة طبية حديثة تؤكد أن التطعيم ليس عامل خطر لمرض "التصلب المتعدد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.