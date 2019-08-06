شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب.. البصل أفضل علاج لتساقط الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن البصل له قدرة كبيرة علي مكافحة تساقط الشعر وتحفيز نمو الشعر الجديد.



تساقط الشعر

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthNEws"، ذكر الباحثون الأمريكيون أن البصل هو العلاج الطبيعي لمحاربة تساقط الشعر وأيضا يعمل على زيادة فعالية نمو الشعر.

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والجدير بالذكر أن علاج نمو الشعر مع البصل ليس فقط طبيعي ولكنه آمن تماماً، لذلك يجب علينا عدم تحميل الشعر وفروة الرأس بالمواد الكيميائية القاسية ولكن يجب الاستفادة من العنصر الذي يمكن أن يمنع تساقط الشعر ويشجع نمو الشعر الجديد في نفس الوقت.

وكشفت أحدث الدرسات أن البصل يحتوى علي نسبة كبيرة من الكبريت، وهذا السبب الذي يجعل عصير البصل قادر على تحفيز نمو الشعر، حيث يساعد الكبريت في زيادة الدورة الدموية، كما أنه يقلل أيضا من التهاب الجلد بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا، وعلاوة على ذلك، عصير البصل يجعل شعرك أقوى، يفتح مسام بصيلات الشعر الخاص بك التي تم حظرها ويمنع التهابات فروة الرأس في نفس الوقت.