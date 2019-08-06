شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش رمرمة.. 6 أمراض هتجيلك لو كلت من الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يستسهل البعض ويلجأ للوجبات السريعة وأكلات الشارع من الباعة الجائلين ولكنها من أخطر العادات السيئة التى نتعرض لها فقد يعرضك ذلك للأمراض الخطيرة وانتشار العدوى والجراثيم.

وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك العديد من الامراض التى تسببها أكلات الشارع وهى:

التسمم الغذائى

نتيجة انتشار الفيروسات والجراثيم على اكلات الشارع المكشوفة والغير أمنة قد يتعرض البعض للتسمم الغذائى والنزلات المعوية التى تؤثر على صحة الجسم وتسبب المضاعفات الخطيرة.



اكلات الشارع

عسر الهضم

نتيجة الزيوت المهدرجة التى يتم استخدامها فى الاكلات الجاهزة نتعرض لعسر الهضم واضطرابات الجهاز الهضمى، كما تؤثر على الهضم وتسبب الحموضة.

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جرثومة المعدة

جرثومة المعدة واحد من أشهر الامراض التى تنتقل بسبب أكلات الشارع نظرا لعدم نظافتها وطهيها بطريقة أمنة مما يؤثر على صحة الجسم وقد تزيد من خطر الاصابة بالسرطان إذا لم يتم علاجها.

السمنة

نتيجة الزيوت والمقليات الموجودة فى الوجبات الجاهزة يسبب ذلك الاصابة بمرض السمنة وتراكم الدهون فى الجسم، مما يؤثر على الصحة ويزيد من خطر الاصابة بمرض السكر والقلب.