شكرا لقرائتكم خبر عن ورق اللورا.. ريحة حلوة فى الأكل ووقاية من أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوراق اللورا من الأساسيات فى المطبخ، حيث تستخدم فى إعداد الكثير من الأكلات المختلفة نظرا لرائحتها المميزة التى تعطى مذاق مختلف فى الطعام، كما أنها تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحمى الجسم من الأمراض وتعزز صحة الجهاز المناعى.

ووفقا لما ذكره موقع drhealthbenefits فإن أبرز فوائد أوراق اللورا هى:



ورق لورا

1:تحتوى أوراق اللورا على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من عسر الهضم والاضطرابات ومنها حرقة المعدة والانتفاخ والإمساك.

2:تحتوى أوراق اللورا على العديد من العناصر والفيتامينات التى تحافظ على صحة القلب وتحميه من الجلطات وتصلب الشرايين.

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3:يحد من خطر الاصابة بالفيروسات والعدوى ونزلات البرد والأنفلونزا، نظرا لاحتوائه على فيتامينات وعناصر غذائية ضرورية لصحة الجسم.

4:يعزز صحة العضلات والمفاصل ويحميها من هشاشة العظام والالتهابات.

5:تحتوى أوراق اللورا على نسبة عالية من حمض الفوليك وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعمل على تعزيز صحة المرأة الحامل وتساعد على نمو الطفل وحمايته من العيوب الخلقية.

6: يحد من ألم الدورة الشهرية والمغص الناتج عنها، نظر لاحتوائه على بعض المواد المضادة للالتهاب والمسكنة للآلام.